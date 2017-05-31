Дзюба: надеюсь, Медведев пошутил, предложив заменить игроков сборной роботами

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который в шутку предложил вместо игроков сборной России поставить роботов.
«Дмитрий Медведев предложил заменить сборную роботами? Я себе такого не представляю. Дмитрий Анатольевич в последнее время расшутился. «Вы здесь держитесь». Надеюсь, что это шутка. Я не думаю, что роботы кардинально могут что-то изменить.
Также Артём Дзюба рассказал, не возникало ли у него желание уехать играть в Европу.
«Я никогда не говорил, что хочу уехать из России в Европу. Будут предложения — буду рассматривать, а пока об этом говорить смысла нет. Мечтать о чем-то, говорить, что хочу быть там-то или там-то, — это не моё. Мечты мечтами, а реальность реальностью», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.