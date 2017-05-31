Дзюба: матч со сборной Индии? Я бы туда не поехал

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба признался, что у него нет большого желания принять участие в товарищеском матче с командой Индии, если эта игра будет проходить на поле соперника.
Сегодня в СМИ появилась информация, что руководство федерации футбола Индии уже ведёт переговоры с РФС. Если стороны смогут договориться, встреча состоится в октябре, в период с 1-го по 10-е число.
«Информация про матч со сборной Индии? Я бы туда не поехал», — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная России может провести товарищеский матч с Индией