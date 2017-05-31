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Экс-наставник «Порту» Нуну Эспириту Санту согласился возглавить «Вулверхэмптон»

31 мая 2017, среда. 15:38. Футбол

Бывший главный тренер «Порту» Нуну Эспириту Санту продолжит карьеру в Англии. Португальский специалист согласился возглавить «Вулверхэмптон», который в минувшем сезоне Чемпионшипа финишировал на 15-м месте.

Как сообщает Sky Sports, о назначении 43-летнего наставника может быть объявлено 31 мая. На тренерском мостике Санту заменит Пола Ламберта, об отставке которого было сообщено накануне.

Под руководством Нуну Эспириту Санту «Порту» в сезоне-2016/17 португальской Суперлиги занял второе место.

«Порту» расторг контракт с главным тренером
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Вулверхэмптон ФК Порту Нуну Эспириту Санту
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
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