Экс-наставник «Порту» Нуну Эспириту Санту согласился возглавить «Вулверхэмптон»

Бывший главный тренер «Порту» Нуну Эспириту Санту продолжит карьеру в Англии. Португальский специалист согласился возглавить «Вулверхэмптон», который в минувшем сезоне Чемпионшипа финишировал на 15-м месте.
Как сообщает Sky Sports, о назначении 43-летнего наставника может быть объявлено 31 мая. На тренерском мостике Санту заменит Пола Ламберта, об отставке которого было сообщено накануне.
Под руководством Нуну Эспириту Санту «Порту» в сезоне-2016/17 португальской Суперлиги занял второе место.
«Порту» расторг контракт с главным тренером