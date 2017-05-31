В московском метро в преддверии КК-2017 начали работу мобильные кассиры

Мобильные кассиры начали работать в тестовом режиме на станциях Московского метрополитена «Щёлковская», «Савёловская» и «Чкаловская» в преддверии Кубка конфедераций—2017. Специальные сотрудники столичной подземки будут продавать пассажирам билеты на одну поездку без очереди, а также рассказывать, как пользоваться автоматами по продаже проездных. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.
«Мобильные кассиры — одна из мер, которые мы внедряем для сокращения очередей в кассах. Также мы закупаем автоматы по продаже билетов, проводим анализ загруженности кассовых зон и в зависимости от этого распределяем автоматы», — цитирует Булатова Welcome2018.
Булатов отметил, что власти ожидают увеличения пассажиропотока на центральных станциях в дни проведения матчей Кубка конфедераций в Москве. Мобильные кассиры, по его словам, будут выходить на работу в часы пик при скоплении в очереди более пяти человек.