Козлов назначен главным врачом основного состава «Зенита»

В медицинском штабе «Зенита» произошли изменения. Главным врачом основного состава назначен Юрий Козлов. Об этом говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Главным массажистом команды назначен Сергей Колесников. Михаил Гришин остаётся в медицинском штабе команды «Зенита».
Козлов работает в «Зените» с 2009 года и занимал должности главного врача «Смены-Зенит», «Зенита»-2 и «Газпром»-Академии.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на третьем месте. Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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