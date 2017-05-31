Форвард «Спартака» Сакала помог Замбии выйти в 1/4 финала ЧМ U20

В Южной Корее сыграны два матча 1/8 финала чемпионата мира среди сборных до 20 лет.
На стадионе «Чеджу Ворлд Кап» в Согвипхо встречались Замбия и Германия. Немцы ушли на перерыв, ведя в счёте. На 37-й минуте отличился Филипп Окс – 1:0.
После перерыва замбийские футболисты не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. На 50-й минуте отличился Эммануэль Банда, а спустя 18 минут забил форвард «Спартака» Фэшн Сакала – 2:1, для которого этот мяч стал третьим на турнире.
Под занавес встречи Энок Мвепу сделал счёт (3:1). Немцы не опустили рук и сумели перевести матч в дополнительное время. Суат Сердар отличился на 89-й минуте, а Йонас Арвайлер забил на 4-й компенсированной минуте.
В дополнительное время удача была на стороне Замбии. На 107-й минуте Шемми Майембе принёс победу своей команде — 4:3.
В другом матче 1/8 финала Англия оказалась сильнее Коста-Рики. Родоначальники футбола забили по голу в каждом из таймов, пропустив лишь однажды. В составе англичан дубль на счету Адемола Лукмана. У костариканцев гол в активе Рэндэлла Леаля – 2:1.
Расписание чемпионата мира U20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Обзор матча Англия — Коста-Рика доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.
Обзор матча Замбия — Германия доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.