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Форвард «Спартака» Сакала помог Замбии выйти в 1/4 финала ЧМ U20

31 мая 2017, среда. 16:44. Футбол

В Южной Корее сыграны два матча 1/8 финала чемпионата мира среди сборных до 20 лет.

На стадионе «Чеджу Ворлд Кап» в Согвипхо встречались Замбия и Германия. Немцы ушли на перерыв, ведя в счёте. На 37-й минуте отличился Филипп Окс – 1:0.

После перерыва замбийские футболисты не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. На 50-й минуте отличился Эммануэль Банда, а спустя 18 минут забил форвард «Спартака» Фэшн Сакала – 2:1, для которого этот мяч стал третьим на турнире.

Под занавес встречи Энок Мвепу сделал счёт (3:1). Немцы не опустили рук и сумели перевести матч в дополнительное время. Суат Сердар отличился на 89-й минуте, а Йонас Арвайлер забил на 4-й компенсированной минуте.

В дополнительное время удача была на стороне Замбии. На 107-й минуте Шемми Майембе принёс победу своей команде — 4:3.

В другом матче 1/8 финала Англия оказалась сильнее Коста-Рики. Родоначальники футбола забили по голу в каждом из таймов, пропустив лишь однажды. В составе англичан дубль на счету Адемола Лукмана. У костариканцев гол в активе Рэндэлла Леаля – 2:1.

Расписание чемпионата мира U20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Обзор матча Англия — Коста-Рика доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.

Обзор матча Замбия — Германия доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.

U20 ЧМ-2017 - финальный раунд. 1/8 финала
31 мая 2017, среда. 14:00 МСК
Замбия U20
4 : 3 ДВ
Германия U20
0:1 – Окс – 37, 1:1 – Банда – 50, 2:1 – Сакала – 68, 3:1 – Мвепу – 86, 3:2 – Сердар – 89, 3:3 – Арвайлер – 90+4, 4:3 – Майембе – 107
U20 ЧМ-2017 - финальный раунд. 1/8 финала
31 мая 2017, среда. 14:00 МСК
Англия U20
2 : 1
Коста-Рика U20
1:0 – Лукман – 35, 2:0 – Лукман – 63, 2:1 – Леаль – 89
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Замбии — Футбол ФК Спартак Фэшн Сакала
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
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