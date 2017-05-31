Созин: возвращение Бердыева сделает «Рубин» одним из претендентов минимум на ЛЕ

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение по поводу возможного возвращения Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина». В настоящее время специалист занимает должность вице-президента «Ростова».
«Возвращение Бердыева сделает «Рубин» одним из претендентов как минимум на зону Лиги Европы. Безусловно, за золото будут бороться нынешний «Спартак», «Зенит», в который вливаются огромные средства, и ЦСКА, который никогда не тратит больших денег на трансферы, но за последние 10 лет трижды становился чемпионом. Если прибавить к ним «Краснодар» и «Локомотив», то мы получаем хорошую обойму из шести команд, которые будут бороться за высокие места.
Есть чёткое понимание, что Бердыев не просто может вернуться в «Рубин», а может вернуться домой. Ему там известны все нюансы, это правильный возврат. Да, были недопонимания, из-за чего он покинул клуб. Но сейчас у «Рубина» хороший спонсор, а Бердыеву не нужен спортивный директор, потому что он сам занимается селекцией и выполняет тренерские функции.
Прошлый год в «Рубине» я бы назвал «трансферным шухером». Они бросались по всему свету, скупали игроков с громкими фамилиями – Сонг, Лестьен. Они стали инородными телами, но у Бердыева такие игроки способны приносить плоды. Оставит ли он этих футболистов, если вернётся в «Рубин»? У него будет своя обойма, которая никогда не была большой. У Бердыева не сидят 12 человек на лавке и несколько легионеров с семечками на трибуне. Я его не идеализирую. У него тоже были неудачи, но эти ошибки были минимальны», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.