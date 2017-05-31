Кришито: «Наполи»? Возможно. Я хочу вернуться в Италию

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что допускает вариант с переходом в «Наполи».
«Наполи»? Возможно. Я хочу вернуться в Италию, хочу снова играть за сборную. Футбол, который показывает «Наполи», получил признание во всём мире и является предметом зависти для многих игроков и клубов. Я надеюсь, что команда сможет заиграть ещё лучше, у «Наполи» есть всё для борьбы за скудетто.
В России я чувствую себя хорошо, у меня есть контракт ещё на один год, но я не говорил с клубом о продлении соглашения. Вместе с семьёй я раздумываю о возвращении в Италию", — сказал Кришито в эфире Radio Kiss Kiss.
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