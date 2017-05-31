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Кришито: «Наполи»? Возможно. Я хочу вернуться в Италию

31 мая 2017, среда. 17:06. Футбол

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что допускает вариант с переходом в «Наполи».

«Наполи»? Возможно. Я хочу вернуться в Италию, хочу снова играть за сборную. Футбол, который показывает «Наполи», получил признание во всём мире и является предметом зависти для многих игроков и клубов. Я надеюсь, что команда сможет заиграть ещё лучше, у «Наполи» есть всё для борьбы за скудетто.

В России я чувствую себя хорошо, у меня есть контракт ещё на один год, но я не говорил с клубом о продлении соглашения. Вместе с семьёй я раздумываю о возвращении в Италию", — сказал Кришито в эфире Radio Kiss Kiss.

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Источник: Radio Kiss Kiss Napoli Сообщить об ошибке
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Наполи ФК Зенит Доменико Кришито Трансферы
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
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