Комитет по строительству незаконно заключил контракт на работы на «Крестовском»

Санкт-петербургское УФАС России признало в действиях комитета по строительству нарушение закона о защите конкуренции. Комитет ограничил конкуренцию, заключив с ОАО «Метрострой» государственный контракт на выполнение дополнительных работ на стадионе «Крестовский». Цена контракта — более 950 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
То, что заключение контракта нарушает норму закона о контрактной системе (44-ФЗ), инспекция антимонопольного органа признала ещё в конце января 2017 года. В ходе рассмотрения нового дела комитет пояснил, что он не проводил торгов, а заключил контракт с единственным поставщиком, из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы, но эти доводы не были приняты антимонопольным органом.
Комиссия управления установила, что контрактом предусмотрены работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации последствий действия непреодолимой силы или чрезвычайной ситуации.
Более того, необходимость в этих работах и услугах возникла не одномоментно и стихийного характера не носила, а являлась вполне прогнозируемой. Следовательно, у заказчика была возможность контролировать ситуацию и провести конкурентные процедуры вовремя.
В результате неправомерное заключение контракта создало преимущественные условия одной организации и исключило возможность другим претендовать на выполнение работ, что привело к ограничению конкуренции (нарушение ст. 15 Закона о защите конкуренции).