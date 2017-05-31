Мусаккио: с сегодняшнего дня у «Вильярреала» станет на одного болельщика больше

Новичок «Милана» Матео Мусаккио поделился впечатлениями от перехода из «Вильярреала» и попрощался с испанским клубом. Соглашение с 26-летним аргентинским футболистом подписано до 2021 года.
«Если бы я должен был поблагодарить каждого, кто помог мне в этом клубе, я бы никогда не закончил. В „Вильярреале“ я провёл незабываемое время. Хочу сказать, что с сегодняшнего дня у „Вильярреала“ станет на одного болельщика больше. Я пришёл сюда в 18 лет, я сформировался в этом клубе как человек и как игрок.
Я ни о чём не жалею. Теперь я жду нового вызова. Я перехожу в большой клуб, чтобы продолжать расти. Надеюсь, что смогу дать «Милану» не меньше, чем я дал «Вильярреалу» за эти годы. Настало время уйти", — цитирует Мусаккио Football Italia.