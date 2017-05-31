Джеррард, Лэмпард, Зеедорф и Оуэн примут участие в матче в честь Кэррика

Стали известны заявки команд, которые проведут благотворительный матч, организованный в честь 11-летия выступления за клуб 35-летнего полузащитника Майкла Кэррика, сообщает пресс-служба манкунианцев.
В этой встрече команда «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года под руководством Алекса Фергюсона сыграет с командой звёзд Кэррика во главе с Гарри Реднаппом.
«МЮ» образца 2008 года:
Голкипер: Эдвин ван дер Сар; Защитники: Гари Невилл, Патрис Эвра, Рио Фердинанд, Уэс Браун, Неманья Видич, Микаэль Сильвестр; Полузащитники: Оуэн Харгривз, Райан Гиггз, Пак Чжи-Сун, Майкл Кэррик, Пол Скоулз, Даррен Флетчер; Нападающие: Димитар Берьатов, Луи Саа, Уэйн Руни.
Звёзды Майкла Кэррика:
Голкипер: Шей Гивен; Защитники: Мичель Сальгадо, Эрик Абидаль, Хоан Капдевила, Фил Невилл, Джон Терри; Полузащитники: Гаиска Мендьета, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Кларенс Зеедорф, Дэмьен Дафф, Ричард Гарсия, Маркос Сенна; Нападающие: Робби Кин, Майкл Оуэн, Эйдур Гудйонсен.
Матч пройдёт 4 июня на стадионе «Олд Траффорд».
Кэррик, который на прошлой неделе продлил контракт с «МЮ» до 2018 года, выступает за клуб с июля 2006 года. За это время он провёл в составе команды 459 матчей и забил 24 гола. Англичанин пять раз выигрывал с манкунианцами АПЛ, два раза — Кубок лиги, шесть раз — Суперкубок Англии и по одному разу — Кубок страны, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.