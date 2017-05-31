Матч «Днепр» – «Волынь» остановлен из-за броска петарды во вратаря

Матч 32-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр» – «Волынь» был остановлен на 48-й минуте.
При счёте 1:0 в пользу хозяев судья принял решение прекратить поединок в связи с чрезмерным использованием пиротехники фанатами. Одна из петард, брошенных с трибуны, взорвалась прямо перед голкипером «Волыни» Романом Жмурко.
Встреча может быть либо отменена (тогда «Днепру» засчитают техническое поражение), либо продолжена в другое время. В любом случае эта игра не имеет турнирного значения.
Видео эпизода можно посмотреть на канале «Днепра» на YouTube.
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