Новый клуб Павлюченко заинтересован в переходе Аршака Коряна и Сердерова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Арарат» проявляет интерес к форварду голландского «Витесса» Аршаку Коряну и нападающему болгарской «Славии» Сердеру Сердерову.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов 21-летний Корян принял участие лишь в трёх матчах. На счету 23-летнего Сердерова 8 голов в 27 играх чемпионата Болгарии.
Ранее «Арарат» успешно прошёл лицензирование и получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне «Центр», а накануне клуб объявил о переходе бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.
Павлюченко стал игроком ФК «Арарат»