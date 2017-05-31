Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вошёл в символическую сборную чемпионата Чехии—2016/17. Также в команду попал экс-игрок «Москвы» Роман Губник, ныне выступающий за «Викторию Пльзень».
«Вероятно, лучший игрок „Спарты“ в прошлом сезоне. Русский богатырь забивал и отдавал голевые передачи, один из мячей он забил в ворота „Виктории Пльзень“ в матче второго круга», — говорится на сайте лиги.
В нынешнем сезоне 21-летний Караваев принял участие в 27 матчах чемпионата Чехии и забил три гола. Защитник выступает за пражскую «Спарту» с августа прошлого года, куда перешёл из ЦСКА, воспитанником которого является. Чехи заплатили за Караваева € 1 млн.
Ранее Караваев был признан лучшим игроком сезона в «Спарте».