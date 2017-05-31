Минниханов: я бы рекомендовал главе «Рубина» рассмотреть вариант с Бердыевым

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Рубин» Курбана Бердыева. По его словам, он бы рекомендовал новому президенту клуба Радику Шаймиеву рассмотреть вариант с возвращением в команду Бердыева.
«Оставить на посту главного тренера команды испанца Хави Грасию или поменять его на какую-то иную кандидатуру – сейчас это, безусловно, полная прерогатива нового президента ФК «Рубин», которым с сегодняшнего дня утверждён член совета директоров ГК «ТАИФ» Радик Шаймиев. Руководство клуба сейчас находится в одних руках, и именно новый президент «Рубина» отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учётом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.
64-летний Бердыев работал с «Рубином» с 2001 по 2013 год. Под его руководством казанцы дважды выигрывали чемпионат России и Суперкубок России, по разу Кубок страны, Кубок Содружества и ФНЛ. С 2014 года Бердыев работает с «Ростовом».