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Вандерсон: я ехал в «Краснодар» на три месяца, а в итоге остался на пять лет!

31 мая 2017, среда. 20:03. Футбол

Экс-футболист «Краснодара» Вандерсон рассказал о том, как узнал, что «быки» не будут продлевать с ним контракт и как прощался с командой.

«Ещё до последнего матча чемпионата узнал, что „Краснодар“ со мной расстаётся, мне об этом решении сообщили в клубе. Расстраиваться и в мыслях не было, я поблагодарил всех за пять прекрасных лет в клубе. У меня нет причин расстраиваться или разочаровываться. В «Краснодаре» я и вся семья были счастливы, здесь я добился определённых успехов. Я успел устроить прощальный ужин в середине недели, перед последним туром. Пригласил близких друзей. Эмоционально попрощался с игроками команды.

В клубе я со всеми хорошо общался. Больше других прикалывались с Юрой Газинским, Пашей Мамаевым, Смоловым, Синицыным.

Я стал первым, кто забил 50 голов за клуб? Очень рад этому рекорду. Знаете, я же изначально ехал в «Краснодар» на три месяца, на просмотр. Но в итоге остался на пять лет! И стал первым в клубе, достигшим отметки в 50 голов. Теперь моё имя останется в истории «Краснодара», — цитирует Вандерсона «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Вандерсон
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
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