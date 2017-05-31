Вандерсон: я ехал в «Краснодар» на три месяца, а в итоге остался на пять лет!

Экс-футболист «Краснодара» Вандерсон рассказал о том, как узнал, что «быки» не будут продлевать с ним контракт и как прощался с командой.
«Ещё до последнего матча чемпионата узнал, что „Краснодар“ со мной расстаётся, мне об этом решении сообщили в клубе. Расстраиваться и в мыслях не было, я поблагодарил всех за пять прекрасных лет в клубе. У меня нет причин расстраиваться или разочаровываться. В «Краснодаре» я и вся семья были счастливы, здесь я добился определённых успехов. Я успел устроить прощальный ужин в середине недели, перед последним туром. Пригласил близких друзей. Эмоционально попрощался с игроками команды.
В клубе я со всеми хорошо общался. Больше других прикалывались с Юрой Газинским, Пашей Мамаевым, Смоловым, Синицыным.
Я стал первым, кто забил 50 голов за клуб? Очень рад этому рекорду. Знаете, я же изначально ехал в «Краснодар» на три месяца, на просмотр. Но в итоге остался на пять лет! И стал первым в клубе, достигшим отметки в 50 голов. Теперь моё имя останется в истории «Краснодара», — цитирует Вандерсона «Советский спорт».