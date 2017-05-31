Пети: надеюсь, «Ювентус» обыграет «Реал» и Буффон завоюет трофей

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Франции Эммануэль Пети выразил надежду, что вратарь «Ювентуса» Джанлуджи Буффон вместе со своими партнёрами обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится 3 июня.
«Уважаю и „Ювентус“, и „Реал“, но в туринском клубе есть такой игрок, которому я бы пожелал выиграть финал. Хочу, чтобы Буффон завоевал трофей с „Юве“. Обожаю Джиджи. Это прекрасный пример для подражания. Он из числа таких великих игроков, как Хави, Иньеста, Пирло и Хаби Алонсо, которые сосредоточены на футболе, а не на заигрывании с прессой. Их редкие интервью всегда интересно читать, сразу чувствуется воспитание, интеллект и настоящая любовь к футболу. Именно поэтому я хочу, чтобы Лигу чемпионов выиграл „Ювентус“, — приводит слова Пети bwin.