Каррера: мой принцип — не заставлять команду играть так, как она не может играть

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих главных принципах работы с командой, а также о бытовых изменениях в коллективе после того, как он возглавил красно-белых.
«Если хотите, мой главный тренерский принцип – не навязывать идеи, не заставлять команду играть так, как она не может играть в принципе. Чтобы не делать жизнь игроков невыносимой, тренер должен понять, на какой позиции им удобнее находиться, и не принуждать их выполнять то, к чему они, может быть, не склонны.
Как изменил жизнь команды в бытовом плане? Я постарался выстроить игру, усилил интенсивность тренировок. С моей точки зрения, это то, что нужно было сделать в тот момент. Правда, что внёс кое-какие изменения в меню игроков. Мы не простые люди, а профессиональные спортсмены, поэтому должны питаться по-другому, чтобы физически быть готовыми выкладываться на все 100. Поэтому «Спартак» сегодня питается так, как должны питаться настоящие профи. Не только как «Ювентус». Принципиально я ничего из меню не вычёркивал. Просто постарался сделать так, чтобы игроки не употребляли жирную, вредную пищу. Я старался не вести себя как диктатор, просто немного преобразовал меню. Вот и всё», — цитирует Карреру журнал «Эсквайр».