Молодёжная сборная России разгромила Беларусь со счётом 7:0

Молодёжная сборная России под руководством Евгения Бушманова победила сверстников из Беларуси в товарищеском матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 7:0.
В середине первого тайма Фёдор Чалов открыл счёт. На 41-й минуте Ильзат Ахметов удвоил преимущество россиян.
В дебюте второго тайма Иван Обляков забил третий мяч. На 79-й минуте Алексей Гасилин забил четвёртый гол в ворота команды Беларуси, а три минуты спустя отличился Зелимхан Бакаев. В концовке Даниил Фомин и Бакаев довели счёт до итоговых 7:0.