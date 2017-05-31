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Молодёжная сборная России разгромила Беларусь со счётом 7:0

31 мая 2017, среда. 20:48. Футбол

Молодёжная сборная России под руководством Евгения Бушманова победила сверстников из Беларуси в товарищеском матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 7:0.

В середине первого тайма Фёдор Чалов открыл счёт. На 41-й минуте Ильзат Ахметов удвоил преимущество россиян.

В дебюте второго тайма Иван Обляков забил третий мяч. На 79-й минуте Алексей Гасилин забил четвёртый гол в ворота команды Беларуси, а три минуты спустя отличился Зелимхан Бакаев. В концовке Даниил Фомин и Бакаев довели счёт до итоговых 7:0.

Товарищеские матчи U21. Май 2017
31 мая 2017, среда. 19:00 МСК
Россия U21
7 : 0
Беларусь U21
1:0 – Чалов – 22, 2:0 – Ахметов – 41, 3:0 – Обляков – 51, 4:0 – Гасилин – 79, 5:0 – Бакаев – 82, 6:0 – Фомин – 89, 7:0 – Бакаев – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Футбол
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
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