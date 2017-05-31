Окслейд-Чемберлен: у меня ещё есть надежда стать таким, как Джеррард!

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен признался, что не оставляет надежд раскрыться на позиции центрального полузащитника.
«В „Арсенале“ я стал играть глубже, чем прежде, и почти всегда речь идёт о правом фланге. Но это позволяет мне больше времени владеть мячом, чаще получать возможность протащить его вперёд или что-то придумать. Так что я не жалуюсь — в конце концов, так я почти всегда попадаю в стартовый состав.
Но играть в центре полузащиты… Я всегда хотел быть Стивеном Джеррардом, так что у меня всё ещё есть надежда!" — сказал 23-летний футболист в эфире BT Sport.
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