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Смолов: плохая атмосфера в сборной России была разве что во времена Капелло

31 мая 2017, среда. 21:11. Футбол

Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился ожиданиями от Кубка конфедераций 2017 года, а также выразил мнение, что плохая атмосфера в команде царила только во время работы итальянского специалиста Фабио Капелло.

«Сегодня – на ближайшие пять недель. Ни о чём, кроме как о сборной и предстоящем Кубке конфедераций, даже не думаю. Сейчас нужно 100-процентно пройти подготовку к турниру, потом отдать все силы на поле и показать максимально возможный результат. Воспринимаю Кубок конфедераций как грандиозное событие. Будь я болельщиком, ходил бы на все возможные матчи.

Уверен, что все вместе, командой, мы справимся. Всегда был и остаюсь оптимистом. Готов ли я к потенциальной роли лидера сборной на этом турнире? Верю, что буду готов. У Станислава Черчесова я из-за травм сыграл всего два матча и в одном из них забил победный гол. Так что всё неплохо, надо идти вперёд. Что же касается прошлогоднего Евро, то да, там гордиться нечем. Мы сыграли гораздо ниже своих объективных возможностей. Но это уже – пройдённый этап, надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Чем отличается атмосфера в сборной сейчас от прошлогодней? Деталями – возможно, но, по сути, остаётся отличной. Я вообще не помню, чтобы в сборной когда-то была плохая атмосфера. Разве что во времена позднего Капелло, который реально на всех давил. Сейчас же каждый понимает, какой турнир предстоит и как сложна, но и очень важна наша цель — вернуть веру и любовь российских болельщиков. Эта задача объединяет всех.

Сначала я был в тени Кокорина, а теперь он отошёл на второй план? В жизни бывает много перемен – как приятных, так и не очень. Что сейчас происходит с Сашей, сказать не могу, знаю только, что он сам переживает больше всех. Если говорить об универсальном рецепте, который сейчас пригодился бы для Кокорина, то тут всё просто – терпение и труд. Мне пришлось терпеть довольно долго, но я прекрасно понимал, что ответить скептикам могу только игрой», — цитирует Смолова официальный сайт РФС.

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Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Александр Кокорин Станислав Черчесов Фабио Капелло Фёдор Смолов
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