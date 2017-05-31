ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и Березуцкими

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продлит контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими.
«Продлим с ними контракты ещё на один сезон. Причём если здоровье и дальше будет им позволять играть в футбол на таком высоком уровне, то подпишем новые соглашения хоть на 10 лет. В других клубах порой возрастные ребята сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен, когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут играть, сами об этом открыто заявят. Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас. Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной какой-то серьёзной проблемы, когда возникали скандалы. В общем, считаем разумным заключать с футболистами старше 30 лет контракт на год. А дальше уже посмотрим. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях ещё на сезон. Остались технические моменты», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».