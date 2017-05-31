Сергей Ребров объявил об уходе с поста наставника киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров сообщил, что покидает свой пост, сообщает Sportarena.com.
Об этом 42-летний специалист сообщил на сегодняшней пресс-конференции после домашнего матча 10-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» (2:1). Контракт Реброва с киевским клубом истекает летом, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.
Также сообщается, что вероятно, сегодня будет объявлено имя нового главного тренера «Динамо». Им может стать бывший полузащитник клуба Александр Хацкевич, который ранее возглавлял молодёжную команду киевлян, а после этого работал в сборной Беларуси.
По итогам сезона-2016/17 «Динамо» заняло второе место в УПЛ, а чемпионом досрочно стал «Шахтёр». Ребров работал главным тренером в киевском клубе с 2014 года.