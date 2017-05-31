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Сергей Ребров объявил об уходе с поста наставника киевского «Динамо»

31 мая 2017, среда. 21:35. Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров сообщил, что покидает свой пост, сообщает Sportarena.com.

Об этом 42-летний специалист сообщил на сегодняшней пресс-конференции после домашнего матча 10-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» (2:1). Контракт Реброва с киевским клубом истекает летом, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Также сообщается, что вероятно, сегодня будет объявлено имя нового главного тренера «Динамо». Им может стать бывший полузащитник клуба Александр Хацкевич, который ранее возглавлял молодёжную команду киевлян, а после этого работал в сборной Беларуси.

По итогам сезона-2016/17 «Динамо» заняло второе место в УПЛ, а чемпионом досрочно стал «Шахтёр». Ребров работал главным тренером в киевском клубе с 2014 года.

С. Ребров: в этом сезоне «Динамо» сыграло неудовлетворительно, я готов к критике
Источник: Sportarena.com Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Черноморец Од Александр Хацкевич Сергей Ребров
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
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