Диктором на домашних матчах «Зенита» снова станет Константин Анисимов

С нового сезона диктором на домашних матчах «Зенита» станет актёр театра «Балтийский дом» Константин Анисимов, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Константин Анисимов был голосом стадиона «Петровский» с 2003 по 2015 год и провёл в этом качестве более 270 матчей. Также в 2008 году актёр работал на финалах Кубка УЕФА в Манчестере и Суперкубка УЕФА в Монако.
Константин Анисимов был уволен с должности в 2015 году за нарушение дисциплины. Болельщики «Зенита» тогда создали петицию с просьбой вернуть диктора.