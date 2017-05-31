Найнгголан: хочу остаться в «Роме», для меня это простая ситуация

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан сообщил, что не намерен менять команду этим летом.
«Сейчас я хочу уйти в заслуженный отпуск и отдохнуть. Я хочу остаться в „Роме“, всегда это говорил. Для меня это простая ситуация, я всегда демонстрировал приверженность клубу. В прошлом году я отказался от перехода в «Челси».
Я ничего не знаю о слухах про назначение Лучано Спаллетти в «Интер». Стараюсь читать как можно меньше подобной информации. Посмотрим, что будет дальше", — цитирует Найнгголана Centro Suono Sport.
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