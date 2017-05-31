Газидис: для «Арсенала» нельзя найти более подходящего кандидата, чем Венгер

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис прокомментировал новость о продлении контракта с наставником «канониров» Арсеном Венгером. Новый договор 67-летнего специалиста рассчитан на два года.
«В мире футбола много отличных тренеров, многие из них бы хотели работать в «Арсенале» из-за тех ценностей, которыми мы славимся. Но если посмотреть вокруг и оценить все варианты, то нельзя найти более подходящего кандидата, чем Арсен Венгер. В футболе часто все делят на белое и чёрное. Многие считают, что если не увольняешь тренера, то у тебя нет амбиций. Это смешно.
Нельзя увольнять хороших специалистов, нельзя увольнять тренеров мирового уровня или тех, кто может стать лучше. Нам всем вместе нужно прибавлять и двигаться вперёд", — цитирует Газидиса сайт клуба.