Ибрагимович: львы восстанавливаются не так, как люди

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который в начале мая перенёс операцию на травмированном колене, показал, что уже проводит тренировки с мячом.
«Умение принимать мяч никуда не исчезнет. Львы восстанавливаются не так, как люди», — написал Ибрагимович в «Инстаграме» и прикрепил к сообщению видео со своей тренировки на поле с мячом.
Контракт 35-летнего шведского нападающего с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2017 года.
Видео можно посмотреть на странице Ибрагимовича в «Инстаграме».