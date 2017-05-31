Стали известны все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Афинский АЕК, который сегодня оформил победу в плей-офф чемпионата Греции за попадание в Лигу чемпионов / Лигу Европы, стал последним возможным соперником московского ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
Таким образом, АЕК начнёт выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, где попадёт в число несеяных команд, соперниками которых будут сеяные клубы. В число несеяных также войдут «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Ницца» (Франция). Именно эти клубы могут стать возможными соперниками сеяного ЦСКА в третьем квалификационном раунде.
В числе других сеяных команд помимо ЦСКА: «Аякс» (Нидерланды), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия) и киевское «Динамо» (Украина).