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Стали известны все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧ

31 мая 2017, среда. 23:09. Футбол

Афинский АЕК, который сегодня оформил победу в плей-офф чемпионата Греции за попадание в Лигу чемпионов / Лигу Европы, стал последним возможным соперником московского ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Таким образом, АЕК начнёт выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, где попадёт в число несеяных команд, соперниками которых будут сеяные клубы. В число несеяных также войдут «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Ницца» (Франция). Именно эти клубы могут стать возможными соперниками сеяного ЦСКА в третьем квалификационном раунде.

В числе других сеяных команд помимо ЦСКА: «Аякс» (Нидерланды), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия) и киевское «Динамо» (Украина).

Определились все 22 участника ЛЧ, которые попали в групповой этап напрямую
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
АЕК Афины Аякс Брюгге Виктория Пльзень Динамо Киев Ницца ПФК ЦСКА Стяуа Янг Бойз
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
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