ЦСКА продлит контракт с защитником Марио Фернандесом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб предложит защитнику Марио Фернандесу новый контракт. По словам руководителя клуба, сам 26-летний футболист готов подписать новое соглашение с московской командой.
«Мы планируем продлить контракт с Марио Фернандесом в ближайшее время. Хотя действующий контракт достаточно долгосрочный, у Марио есть такое желание, у клуба тоже», — приводит слова Бабаева ТАСС.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Фернандес принял участие в 30 матчах за ЦСКА и записал на свой счёт три голевых передачи.
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