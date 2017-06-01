Сборная Италии разгромила Сан-Марино со счётом 8:0, Лападула оформил хет-трик

Сборная Италии провела товарищеский матч с командой Сан-Марино. Встреча проходила в Эмполи (Италия) на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.
Итальянцы забили в ворота соперника по четыре гола в каждом из таймов. Хет-трик оформил нападающий «Милана» Джанлука Лападула, по голу на свой счёт Джанмарко Феррари, Андреа Петанья, Маттиа Кальдара и Маттео Политано, а ещё один мяч забил в собственные ворота защитник Сан-Марино Джованни Бонини.
В ближайшее время сборной Италии предстоит провести товарищеский матч против команды Уругвая (7 июня) и встречу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Лихтенштейна (11 июня). Сан-Марино предстоит 10 июня сыграть выездной матч отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Германии.