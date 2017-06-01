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Сборная Италии разгромила Сан-Марино со счётом 8:0, Лападула оформил хет-трик

1 июня 2017, четверг. 00:20. Футбол

Сборная Италии провела товарищеский матч с командой Сан-Марино. Встреча проходила в Эмполи (Италия) на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.

Итальянцы забили в ворота соперника по четыре гола в каждом из таймов. Хет-трик оформил нападающий «Милана» Джанлука Лападула, по голу на свой счёт Джанмарко Феррари, Андреа Петанья, Маттиа Кальдара и Маттео Политано, а ещё один мяч забил в собственные ворота защитник Сан-Марино Джованни Бонини.

В ближайшее время сборной Италии предстоит провести товарищеский матч против команды Уругвая (7 июня) и встречу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Лихтенштейна (11 июня). Сан-Марино предстоит 10 июня сыграть выездной матч отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Германии.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
31 мая 2017, среда. 22:30 МСК
Италия
8 : 0
Сан-Марино
1:0 – Лападула – 10, 2:0 – Феррари – 13, 3:0 – Петанья – 16, 4:0 – Лападула – 19, 5:0 – Кальдара – 48, 6:0 – Лападула – 49, 7:0 – Политано – 58, 8:0 – Бонини – 65 (автогол)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Сан-Марино - Футбол товарищеские матчи
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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