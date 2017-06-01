Промес: не сомневался, что буду забивать и в сборной Нидерландов

Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Марокко (2:1). Хавбек «Спартака» в этой встрече отметился голом и результативной передачей.
«Меня никогда не покидала уверенность. Не сомневался, что буду забивать и делать результативные передачи и в сборной, поскольку знаю свои способности. Но это всегда очень приятно. Думаю, лестных слов заслужила вся команда. Несмотря на возникавшие сложности и удаление, мы всё же выиграли матч со счётом 2:1. Это придаёт нам уверенности перед матчем со сборной Люксембурга», — приводит слова Промеса Telesport со ссылкой на SBS6.
Видео 3-го гола Промеса в 17-м матче за сборную доступно на YouTube.