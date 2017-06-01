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Доктор Лю Хуншэн: руководство «Спартака» сказало, что я ухожу по решению Карреры

1 июня 2017, четверг. 00:38. Футбол

Доктор Лю Хуншэн прокомментировал свой уход из «Спартака», в котором он работал с 2004 года. Ранее «Чемпионат» сообщил, что тренерский штаб красно-белых во главе с Массимо Каррерой будет укреплять медицинскую службу другими специалистами.

«Я окончательно ушёл из «Спартака», срок действия моего контракта истёк 31 мая. Конечно, обидно покидать команду, в которой проработал более 10 лет, но остаться в «Спартаке» не представлялось возможным. Решение не продлевать со мной договор принимал лично главный тренер Массимо Каррера. Так мне преподнесло ситуацию руководство клуба. Сказали, что увольнять меня никто не хотел, но повлиять на решение Карреры было невозможно, так как он — главный в команде. Предлагали ли мне остаться в клубе в каком-то другом статусе? Нет, такого не было. Могу сказать одно: ни на Массимо, ни на кого-то ещё из «Спартака» я обиды не держу. Срок моего контракта истек, и его просто не стали продлевать. Это жизнь, и это нормально.

Если получится, хотел бы устроиться на работу в какой-нибудь другой футбольный клуб. Предпочтение отдаю московским командам, так как не планирую уезжать из столицы. Варианты есть, но пока никакой конкретики. Если не получится найти подходящий вариант, тогда, возможно, я уйду из футбола и начну своё собственное дело. Открою клинику, буду заниматься традиционной китайской медициной — иглоукалыванием, точечным массажем. Буду принимать у себя обычных людей, спортсменов — всех, кто обратится, и помогать им справляться с недугами", — сказал Лю Хуншэн в интервью «Известиям».

«Спартак» расстанется с врачом Лю Хуншэном, работавшим в клубе с 2004 года
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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