Голкипер «Бенфики» Эдерсон успешно прошёл медосмотр в «Манчестер Сити»

Трансфер голкипера «Бенфики» Эдерсона Мораеса в «Манчестер Сити» близок к завершению — футболист успешно прошёл медосмотр в клубе, о чём сообщил изданию A Bola.
«Я очень рад, первые впечатления были очень хорошими», — сказал Эдерсон.
Ожидается, что официальное сообщение о трансфере последует в ближайшие дни. «Манчестер Сити» заплатит за бразильца около € 45 млн, контракт с вратарём будет рассчитан на пять лет.
В текущем сезоне Эдерсон провёл 27 матчей в чемпионате Португалии, пропустил 12 голов и 18 матчей отстоял «на ноль». Голкипер в 2015 году выступал за «Бенфику» совместно с недавно приобретённым «Манчестер Сити» полузащитником Бернарду Силвой.