Президент «Динамо» К: перед новым тренером поставим задачу вернуть чемпионство

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход Сергея Реброва с поста главного тренера команды. Он также рассказал о задачах, которые будут стоять перед новым наставником.
«Хочу прояснить ситуацию, прежде всего для наших болельщиков. С Сергеем Станиславовичем у меня в понедельник состоялся разговор. Если вы заметили, я не объявлял о его уходе, в надежде на то что у него хватит сил и мужества продолжить работу в киевском «Динамо». На него в последнее время было оказано большое давление. Сергей Станиславович честно и очень качественно делал свою работу, завоевав пять титулов. Когда я ему доверял пост главного тренера, был огромный риск. Как с моей стороны, так и с его. Не имея опыта такой работы, он, засучив рукава, взялся за дело. В первый же сезон выиграл Кубок Украины, затем чемпионат и Кубок, снова чемпионат, Суперкубок Украины… Это всё за три года! Как часто случается в футболе, последний сезон оказался неудачным. Но я могу понять тренера.
Естественно, на меня сегодня ложится огромный груз ответственности, чтобы не разрушить всё то, что огромным трудом выстраивалось Сергеем Станиславовичем и его помощниками Висенте Гомесом, Сергеем Фёдоровым, Михаилом Михайловым. Огромная благодарность Раулю Рианчо, который два сезона работал в тренерском штабе и помогал в становлении Реброва как главного тренера. Меня Сергей Станиславович честно предупреждал, что этот сезон будет очень тяжёлым, потому что возможностей усилить команду, по определённым обстоятельствам, сейчас не буду говорить каким, не было. Я перед ним снимаю шляпу и говорю огромное спасибо! Двери «Динамо» для него всегда открыты, мы всегда его ждём. Не имеет значения, в каком качестве. Просто как человека, как преданного динамовца, который отдал клубу все свои силы.
В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское «Динамо». Новый тренер расскажет, какой он видит свою работу, как будет функционировать клубная вертикаль. Естественно, перед новым тренером будет поставлена задача вернуть в Киев чемпионство, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в игре. Считаю, Сергей Ребров оставил хорошую, боеспособную команду. Да, возможно, нужно где-то усилиться, подтянуть резервы. Сегодня мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Это лучше, чем Сергей Станиславович согласился бы подписать контракт и в силу каких-то причин у него бы не получилось. Тот груз со стороны лжеэкспертов, которые никого не тренировали и ничего в жизни не добились после своей футбольной карьеры, которые только сидят и умничают по воскресеньям в телевизоре, наверное, в том числе довели его до такого состояния, что он решил взять паузу. Но, я уверен, его тренерская карьера в самом расцвете. Сергей Ребров всем докажет, что он не только был великим футболистом, но и станет великим тренером», — приводит слова Суркиса пресс-служба киевлян.