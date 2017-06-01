Победный гол Халка — в видеообзоре матча «Цзянсу Сунин» — «Шанхай СИПГ»

«Шанхай СИПГ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК, одержав победу над «Цзянсу Сунин» в ответном матче со счётом 3:2. В первой игре «Шанхай СИПГ» выиграл со счётом 2:1.
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк отметился голом и результативной передачей. На 34-й минуте он помог Элкесону открыть счёт в игре, а на 4-й компенсированной минуте забил победный мяч обводящим ударом в левый нижний угол ворот из-за пределов штрафной.
Видеообзор матча «Цзянсу Сунин» — «Шанхай СИПГ» можно посмотреть на официальном канале Лиги чемпионов АФК в YouTube.
Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Бэйцзин Гоань»