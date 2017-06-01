«Олимпиакос» наказан за нападение его охранников на игроков «Платаниаса»

Греческая федерация футбола наказала «Олимпиакос» за агрессивное поведение сотрудников этого клуба в отношении игроков команды «Платаниас». В перерыве матча 26-го тура Суперлиги (2:1) несколько охранников «Олимпиакоса» били и оскорбляли футболистов «Платаниаса».
Пострадавшая сторона требовала снятия шести очков с «Олимпиакоса», однако клуб наказан тремя матчами на своём стадионе без зрителей. Наказание вступит в силу с начала следующего сезона.
Сообщается, что «Олимпиакос» намерен оспорить решение федерации.
В сезоне-2016/17 клуб стал победителем греческой Суперлиги в рекордный, 29-й раз. Кроме того, «Олимпиакос» выиграл чемпионат в седьмой раз подряд.