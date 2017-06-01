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Ребров: думал, буду дольше кайфовать, наслаждаться завоёванным титулом

1 июня 2017, четверг. 02:42. Футбол

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, как праздновал чемпионский титул красно-белых, завоёванный в сезоне-2016/17.

«Немножко попраздновали, но жизнь продолжается — было много домашних дел, забот… Всё бурлит, кипит! Четыре дня были в Грузии, в гостях у Джано Ананидзе. Очень понравилось! Классный отдых получился. Такого гостеприимства, честно скажу, раньше не видел нигде. Это кошмар! Я больше туда не поеду. Сказал ему: «Ты везде платишь — так нельзя!» Но в Грузии так принято, чтобы гостей встречали, угощали, кормили.

Спустя недели после завоевания золотых медалей пришло осознание того, что удалось сделать «Спартаку». Думал, буду дольше кайфовать, наслаждаться завоёванным чемпионским титулом. Но уже чувствую, что есть желание поскорее вернуться на поле и двигаться дальше, к следующим целям», — сказал Ребров.

Ребров: лакмусовой бумажкой для «Спартака» станет следующий сезон
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Артём Ребров Джано Ананидзе
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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