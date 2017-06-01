Сборная Австралии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций в России

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу определил окончательный состав национальной команды на июньские товарищеские матчи, а также на Кубок конфедераций, сообщает официальный сайт федерации футбола Австралии.
Окончательный состав сборной Австралии (позиции приведены в соответствии с заявкой)
Вратари: Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Ланжерак («Штутгарт»), Мэтью Райан («Генк»).
Защитники: Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос»), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгован («Гуйчжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бэйли Райт («Бристоль Сити»), Трент Сэйнсбари («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»).
Полузащитники: Джексон Ирвайн («Бертон Альбион»), Майл Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллигэн («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Томас Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»).
Нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Метью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт»), Томи Юрич («Люцерн»).
8 июня сборная Австралии проведёт товарищеский матч с Саудовской Аравией, 13 июня — с Бразилией. 19 июня австралийцы стартуют на Кубке конфедераций.