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Сборная Австралии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций в России

1 июня 2017, четверг. 02:58. Футбол

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу определил окончательный состав национальной команды на июньские товарищеские матчи, а также на Кубок конфедераций, сообщает официальный сайт федерации футбола Австралии.

Окончательный состав сборной Австралии (позиции приведены в соответствии с заявкой)

Вратари: Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Ланжерак («Штутгарт»), Мэтью Райан («Генк»).

Защитники: Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос»), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгован («Гуйчжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бэйли Райт («Бристоль Сити»), Трент Сэйнсбари («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»).

Полузащитники: Джексон Ирвайн («Бертон Альбион»), Майл Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллигэн («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Томас Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»).

Нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Метью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт»), Томи Юрич («Люцерн»).

8 июня сборная Австралии проведёт товарищеский матч с Саудовской Аравией, 13 июня — с Бразилией. 19 июня австралийцы стартуют на Кубке конфедераций.

Сборная Австралии назвала расширенный состав на Кубок конфедераций в России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Тим Кэхилл
Новости. Футбол
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