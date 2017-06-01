Кавазашвили: решил покинуть «Анжи», не хочу просто числиться в структуре клуба

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили принял решение покинуть «Анжи», где он с марта занимал должность председателя совета директоров.
«Я не хочу просто числиться в структуре клуба. Мне интересно выполнять реальные функции и помогать команде развиваться, а не быть функционером на бумаге. Я принял решение покинуть «Анжи», оповестив клуб об этом в письменной форме. Генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев сразу же связался со мной и выразил сожаления по поводу принятого мной решения.
История с моим появлением в «Анжи» изначально была довольно неоднозначной. Сначала мои друзья и знакомые увидели новость о том, что я назначен председателем совета директоров махачкалинского клуба. Позже эта информация появилась и на официальном сайте. Однако ко мне представители «Анжи» обратились и пригласили на встречу лишь спустя полтора месяца после моего так называемого назначения. Я познакомился с новым владельцем команды Османом Кадиевым и узнал о его видении развития команды и футбола в регионе в целом. По итогам нашей беседы я провёл встречу с главой республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым, с которым у меня давние дружеские отношения. Рамазан Гаджимурадович поддержал меня, поздравил с назначением на новую должность и пообещал всячески содействовать развитию клуба. Я вернулся в Москву и был готов приступить к работе, однако приступать оказалось не к чему», — цитируют 76-летнего ветерана «Известия».