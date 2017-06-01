Бабаев: «Челси» интересуется Головиным? Это очень красивый, но всё-таки фейк

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию об интересе лондонского «Челси» к полузащитнику армейцев Александру Головину.
«Предметный интерес „Челси“ к Александру Головину — это очень красивый, но всё-таки фейк. Саша — большой молодец, сделал огромный шаг вперёд. Может быть, даже к команде уровня „Челси“. Но уровень лондонского клуба настолько высок, что говорить об этом серьёзно пока не приходится», — сказал Бабаев.
О том, что «Челси» заинтересовался Головиным, сообщила Daily Mail. По информации британского издания, лондонский клуб наводил справки по поводу возможности приобретения 20-летнего футболиста. Источник отмечал, что трансфер Головина мог обойтись «Челси» в £ 20 млн (€ 25 млн).