Веллитон: безумно рад, что «Спартак» заполучил долгожданный трофей

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, выступающий в настоящее время за «Кайсериспор», поздравил красно-белых с победой в российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2016/17.
«Не всегда получается смотреть все матчи, но, конечно, я знаю о том, что в минувшем сезоне красно-белые завоевали золотые медали национального первенства, обеспечив себе солидное преимущество перед главными конкурентами — ЦСКА и «Зенитом». Безумно рад, что «Спартак» наконец достиг своей цели и заполучил долгожданный трофей. Футболисты, руководство и болельщики заслужили этот праздник. Поздравляю «Спартак» с чемпионством! В команде собраны прекрасные футболисты, хороший тренер, грамотное руководство. Думаю, в следующем году «Спартаку» по силам повторить этот успех. Уверен, что и на европейской арене красно-белые выступят достойно.
Я очень люблю вашу страну, в ней прошла большая часть моей профессиональной карьеры. Могу сказать, что годы, проведённые в России, — одни из самых счастливых в моей жизни. Что касается «Спартака», то этот клуб был для меня настоящей семьёй, родным домом. Именно в этой команде, которой я посвятил свои лучшие футбольные годы, я по-настоящему раскрылся, получил любовь и признание болельщиков. Тогдашний главный тренер красно-белых Валерий Карпин был для меня как отец. Остались самые приятные воспоминания о работе с ним и владельцем клуба — Леонидом Федуном. Всегда вспоминаю о «Спартаке» и времени, проведённом там, только добрыми словами», — сказал Веллитон в интервью «Известиям».