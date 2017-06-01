Веллитон признался, что ему интересен вариант с возвращением в РФПЛ

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, выступающий в настоящее время за «Кайсериспор», дал понять, что он не против возвращения в российскую Премьер-Лигу.
«Мне интересен такой вариант развития карьеры, но всё зависит от предложения и того, от какого клуба оно поступит. Есть только две команды, в которые я никогда не перейду, — это ЦСКА и «Зенит». Я не могу так предать «Спартак», — сказал 30-летний бразилец в интервью «Известиям».
Веллитон подтвердил, что в 2016 году он мог перейти в «Терек»: «Грозненцы сделали мне соответствующее предложение, мы провели переговоры, но прийти к взаимопониманию не смогли. Меня не устроило предложение «Терека». Конкретно — его финансовая составляющая».
В нынешнем сезоне чемпионата Турции Веллитон забил 12 голов в 28 матчах. В России он два раза становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.