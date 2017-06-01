Ребров: зачем Черчесову объяснять мне причины своего выбора?

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, что спокойно отнёсся к тому, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на Кубок конфедераций.
«У нас со Станиславом Саламовичем нормальный контакт, постоянно при встрече тепло здороваемся и общаемся, но обсуждать невызов в сборную не вижу смысла ни с его, ни со своей стороны. Мы давно знакомы, но зачем ему объяснять мне причины своего выбора?
Никаких обид, чувствую себя нормально, отдохнул и готов вернуться к клубным делам. При этом, безусловно, переживаю за тех ребят, которые уехали в сборную», — сказал Ребров.
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