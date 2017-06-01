Немецкий арбитр Кристиан Динкерт назначен на товарищеский матч Венгрия — Россия

Судья из Германии Кристиан Динкерт возглавит бригаду арбитров, которая будет обслуживать товарищеский матч сборной России с национальной командой Венгрии. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
В роли ассистентов Данкерта выступят его соотечественники Майк Пикель и Хольгер Хеншель.
Матч национальных сборных Венгрии и России пройдёт 5 июня в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».
Кристиан Данкерт в сезоне-2016/17 отработал на 23 матчах Бундеслиги и Кубка Германии, показав 104 жёлтые карточки и 3 красные.
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