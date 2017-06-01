Веллитон: не знаю, почему Акинфеев так невзлюбил меня

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон признался, что считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева отличным футболистом, несмотря на то что у них были проблемы на поле.
«Действительно, у нас с Акинфеевым всегда были проблемы на поле, но я не знаю, почему он меня так невзлюбил. Я считаю Игоря отличным футболистом», — сказал Веллитон в интервью «Известиям».
В августе 2011 года Акинфеев получил травму после столкновения с Веллитоном в первом тайме матча 22-го тура РФПЛ. После игры Веллитон заявил, что с его стороны не было злого умысла. В итоге бразилец был дисквалифицирован на шесть матчей, а являющийся тогда главным тренером «Спартака» Валерий Карпин назвал такое решение КДК беспределом. После апелляции «Спартака» дисквалификация Веллитона была сокращена до трёх матчей. Акинфееву была сделана операция по восстановлению передней крестообразной связки и повреждённого мениска, впервые после этой травмы он вышел на поле в апреле 2012 года.
Видео столкновения Акинфеева и Веллитона можно посмотреть на «Чемпионате».