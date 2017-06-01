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В Сочи установили футбольные ворота со скамьёй для зарядки гаджетов

1 июня 2017, четверг. 05:29. Футбол

В Сочи на улице Навагинской появились футбольные ворота, внутри которых расположена скамья с портативной зарядной станцией, сообщает пресс-служба администрации города. На скамье любой желающий совершенно бесплатно может зарядить мобильный телефон или планшет.

Скамья оборудована четырьмя USВ разъёмами. Подача электроэнергии осуществляется за счёт солнечных батарей, установленных на крыше. Рядом с воротами стоит урна в виде футбольного мяча.

Фото: sochiadm.ru

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 75 ампер в час. Это зарядка для порядка 200 телефонов при полном отсутствии солнца. Система будет работать даже при пасмурной погоде, обещают создатели проекта.

В ближайшее время аналогичную скамью планируют установить в Адлере.

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Источник: Администрация города Сочи Сообщить об ошибке
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