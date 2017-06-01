Алейкс Видаль: начал думать, как убедить Вальверде в своей востребованности

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль отметил, что не собирается менять клубную прописку после того, как команду возглавил Эрнесто Вальверде. Видаль не пользовался доверием предшественника Вальверде Луиса Энрике и не имел соответствующей игровой практики.
«Я поблагодарил Луиса Энрике за то, что он предоставил мне минуты на поле после травмы. Я не тот, кто таит обиду. У меня были сложные времена с Луисом Энрике, но я желаю ему всего наилучшего. Его цикл в «Барселоне» закончился, и новым наставником команды стал Вальверде. Я с ним не знаком лично, но он оставляет положительное впечатление. Это спокойный человек, относящийся к другим с уважением. Я остаюсь в «Барселоне» и уже начал думать, как убедить Вальверде в своей востребованности», — цитирует Видаля Cadena Ser.