В Бразилии бесследно исчезли останки Гарринчи

Останки легендарного нападающего сборной Бразилии Гарринчи бесследно исчезли на его родине, сообщает Globo. О пропаже стало известно благодаря дочери футболиста Розанжеле дус Сантус, которая планировала организовать возле места захоронения отца памятную церемонию.
По данным источника, останки Гарринчи были изъяты из фамильного склепа в Рио-де-Жанейро ещё несколько лет назад по просьбе другого члена семьи, который решил захоронить на этом месте своего родственника. При этом никто из детей Гарринчи не был об этом оповещён, также не сохранилось ни одного документа, который подтверждал бы факт эксгумации тела.
Сейчас сотрудники кладбища не в состоянии сказать, куда были переданы останки Гарринчи. Не исключено, что они были окончательно утрачены.