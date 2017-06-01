Мбаппе отказал «Манчестер Сити», желая играть в «Реале»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отклонил предложение «Манчестер Сити», сообщает Marca.
Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола обещал 18-летнему футболисту сборной Франции, что он будет играть в «Манчестер Сити» одну из ключевых ролей. Однако Мбаппе это не убедило, поскольку отдаёт предпочтение мадридскому «Реалу».
Как сообщает источник, Мбаппе уже дал согласие на переход в «Королевский клуб». Ранее испанские СМИ информировали, что президент «Реала» Флорентино Перес практически договорился с руководством монегасков о приобретении игрока.