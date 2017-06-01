Уилшир опасается, что Венгер захочет продать его из-за повышенной травматичности

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир озабочен тем, что главный тренер команды Арсен Венгер может решить избавиться от него, сообщает The Times.
25-летний игрок, который в прошлом сезоне выступал в аренде в «Борнмуте», через год может стать свободным агентом. В связи с этим Уилшир опасается, что Венгер может выставить его на трансфер из-за повышенной травматичности.
Отметим, что концовку минувшего чемпионата Уилшир пропустил из-за трещины в малоберцовой кости.
В прошедшем сезоне Джек провёл 29 матчей в АПЛ и отметился двумя результативными передачами.